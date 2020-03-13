Мигрант погиб, упав с 12 этажа на стройке в Ленобласти
На строительной площадке жилого комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагедия. Вечером в четверг, 12 марта, на телефон экстренной службы 112 позвонил 41-летний мужчина, который рассказал, что на территории стройки обнаружил труп. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.
- Тело лежало на территории стройки, расположенной на Петровском бульваре в поселке Бугры. Труп принадлежал молодому мужчине, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Умершим оказался 22-летний мигрант, приезжий из Таджикистана. Установлено, что парень выбрасывал мусор с балкона двенадцатиэтажного дома. Предположительно, в этот момент он сорвался и упал с высоты вниз.
Тело погибшего направлено в морг. Известно, что мигрант успел проработать разнорабочим на стройке всего два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU