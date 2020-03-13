2020-03-13T13:09:56+03:00
Общество

Денис Минкин назначен исполняющим обязанности директора «Горэлектротранса»

Ранее предприятие возглавлял Василий Остряков
Лилия КОЗЛОВА
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В ГУП "Горэлектротранс" назначили исполняющего обязанности директора / Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»В ГУП "Горэлектротранс" назначили исполняющего обязанности директора / Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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В петербургском ГУП «Горэлектротранс» произошли кадровые изменения. С пятницы, 13 марта, исполняющим обязанности директора компании назначен Денис Минкин. Ранее он занимал должность заместителя директора предприятия по развитию.

- Василий Остряков, который возглавлял компанию с 2012 года, продолжит работу в транспортной отрасли, - сообщили в Смольном.

Минкин родился в семье военнослужащего в Ленинграде в 1965 году. Окончил Ленинградскую среднюю физико-математическую школу, после чего поступил в ЛЭТИ на факультет электронной техники, где учился на кафедре оптоэлектроники под руководством Жореса Алферова.

После института начал работать в НИИ Вооружений ВМФ. В 1995 году закончил курс кадрового резерва при Российской академии государственной службы при Президенте России.

В 2006 году получил степень доктора технических наук по специальности «Управление в социальных и экономических системах», а в 2011 году получил ученое звание профессора. Минкин автор более 100 публикаций, из них 3 монографии и 8 изобретений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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