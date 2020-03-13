2020-03-13T13:25:07+03:00
Общество

В петербургских МФЦ можно отсканировать фото участников войны для проекта «Дорога памяти»

К 75-летию Победы у Храма Вооруженных Сил в Подмосковье откроется мультимедийная галерея
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Так будет выглядеть цифровая галерея с фотографиями участников войны. Фото: doroga.mil.ruТак будет выглядеть цифровая галерея с фотографиями участников войны. Фото: doroga.mil.ru
Изменить размер текста:

В Петербурге к масштабному проекту «Дорога памяти» присоединились многофункциональные центры «Мои документы». Там можно отсканировать фото участников войны для будущей галереи у Храма Вооруженных Сил в Московской области, который откроют к 75-летию Победы. Галерея с помощью мультимедийных технологий представит имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Поделиться биографией своих родственников может любой желающий.

В базу можно добавить учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, перечни наград и так далее. Отсканировать все это в Петербурге теперь можно и в МФЦ. А если возникнут вопросы – на помощь придут сотрудники. Список адресов центров со сканерами можно посмотреть здесь.

Напомним, что поучаствовать в проекте «Дорога памяти» можно, добавив сведения об участниках войны, на сайте. Те, кто не пользуется интернетом, может принести фотографии в ближайший военкомат.Также данные можно отправить по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 (с пометкой «Дорога памяти»).

В Петербурге сотрудники военкоматов уже оцифровали архивные документы более 290 тысяч участников войны, в Ленобласти – больше 122 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о сильном ветре в субботу
Угроза миновала: В Петербурге открыли створки дамбы
Главой комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег Коновалов
Скандальная участница шоу «Пацанки», пнувшая полицейского в Пулково, может сесть на пять лет
Больницы Ленобласти подготовили для приема пациентов с коронавирусом
В петербургских МФЦ можно отсканировать фото участников войны для проекта «Дорога памяти»
Денис Минкин назначен исполняющим обязанности директора «Горэлектротранса»
Мигрант погиб, упав с 12 этажа на стройке в Ленобласти
На видео попала проверка на коронавирус в Пулково пассажиров, прилетевших из Парижа
В Лебяжьем электричка насмерть сбила пенсионера
У «Галереи» уроженцы Таджикистана и Дагестана устроили массовую драку
Дворец культуры имени Газа на Стачек признан памятником культурного наследия
Скетелированный труп нашли у детского лагеря в Петербурге
Уличных музыкантов в Петербурге собираются легализовать
Пробка образовалась на Стрелке Васильевского острова из-за сломанных светофоров
Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Ленобласти