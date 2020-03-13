В петербургских МФЦ можно отсканировать фото участников войны для проекта «Дорога памяти»

13 Март 2020 2020-03-13T13:25:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге к масштабному проекту «Дорога памяти» присоединились многофункциональные центры «Мои документы». Там можно отсканировать фото участников войны для будущей галереи у Храма Вооруженных Сил в Московской области, который откроют к 75-летию Победы. Галерея с помощью мультимедийных технологий представит имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Поделиться биографией своих родственников может любой желающий.

В базу можно добавить учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, перечни наград и так далее. Отсканировать все это в Петербурге теперь можно и в МФЦ. А если возникнут вопросы – на помощь придут сотрудники. Список адресов центров со сканерами можно посмотреть здесь.

Напомним, что поучаствовать в проекте «Дорога памяти» можно, добавив сведения об участниках войны, на сайте. Те, кто не пользуется интернетом, может принести фотографии в ближайший военкомат.Также данные можно отправить по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 (с пометкой «Дорога памяти»).

В Петербурге сотрудники военкоматов уже оцифровали архивные документы более 290 тысяч участников войны, в Ленобласти – больше 122 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU