Больницы Ленобласти подготовили для приема пациентов с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T13:25:31+03:00

15 стационаров подготовили для пациентов с коронавирусом и другими инфекциями в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Петербург и Ленинградская область перешли в режим боевой готовности в связи с распространением короновируса. Как стало известно, в 47-м регионе подготовили больницы к приему пациентов с вирусными инфекциями. Специально для этого выделили 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено.

- В настоящее время медицинские организации обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты, пульсоксиметров для оказания медицинской помощи в условиях роста заболеваемости респираторными инфекциями, - рассказали в администрации Ленобласти.

Также для инфекционных больных доступно 286 аппаратов искусственной вентиляции легких. С медицинскими работниками регулярно проводятся обучающие занятия по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики респираторных инфекций.

Заболеваемость обычными острыми респираторными вирусными инфекциями в области находится ниже эпидемического уровня. Тем не менее, в регионе введены меры для профилактики заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU