2020-03-13T13:44:32+03:00
Политика

Главой комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег Коновалов

В должность новый председатель вступил с пятницы, 13 марта
Лилия КОЗЛОВА
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Председателем Комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег КоноваловПредседателем Комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег КоноваловФото: Тимур ХАНОВ
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В Ленинградской области назначили нового председателя комитета по внешним связям. Должность главы занял Олег Коновалов, который приступил к своим обязанностям в пятницу, 13 марта 2020 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Олег Анатольевич Коновалов родился 23 апреля 1959 года. Окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Жданова по специальности востоковед-филолог, - рассказали в администрации региона.

В 1998 году поступил на службу в Торговое представительство Российской Федерации в Египте. С 2003 года работал на разных должностях в МИД России.

Также кадровые изменения произошли в Петербурге. Напомним, что 13 марта исполняющим обязанности директора ГУП «Горэлектротранс» назначен заместитель директора предприятия по развитию Денис Минкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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