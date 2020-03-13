2020-03-13T14:08:29+03:00
Общество

Угроза миновала: В Петербурге открыли створки дамбы

Уровень воды в Неве – более 1 метра
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Створки дамбы Петербурга открыли, угроза наводнения миновала / Фото: Instagram КЗССтворки дамбы Петербурга открыли, угроза наводнения миновала / Фото: Instagram КЗС
Изменить размер текста:

В Петербурге миновала угроза наводнения. Как сообщили в час дня пятницы, 13 марта, в комплексе защитных сооружений, створки дамбы вновь были открыты. На данный момент Северной столице не угрожает уйти под воду.

- Дирекция Комплекса защитных сооружений информирует о том, что защитные затворы КЗС начали движение на открытие в 11:41, - сообщили на дамбе.

Напомним, что створки защитного сооружения были закрыты в ночь на пятницу, по рекомендации МЧС Петербурга, в связи с осадками и усилением ветра со стороны Финского залива. Порывы днем достигают 17 метро в секунду.

Тем временем, согласно данным Горного института, на 14:00 вода в Неве находится на отметке в 102 сантиметра. Это на 11 сантиметров выше, чем было утром. Однако уровень не является критическим. На данный момент она постепенно уходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о сильном ветре в субботу
Угроза миновала: В Петербурге открыли створки дамбы
Главой комитета по внешним связям Ленобласти назначен Олег Коновалов
Скандальная участница шоу «Пацанки», пнувшая полицейского в Пулково, может сесть на пять лет
Больницы Ленобласти подготовили для приема пациентов с коронавирусом
В петербургских МФЦ можно отсканировать фото участников войны для проекта «Дорога памяти»
Денис Минкин назначен исполняющим обязанности директора «Горэлектротранса»
Мигрант погиб, упав с 12 этажа на стройке в Ленобласти
На видео попала проверка на коронавирус в Пулково пассажиров, прилетевших из Парижа
В Лебяжьем электричка насмерть сбила пенсионера
У «Галереи» уроженцы Таджикистана и Дагестана устроили массовую драку
Дворец культуры имени Газа на Стачек признан памятником культурного наследия
Скетелированный труп нашли у детского лагеря в Петербурге
Уличных музыкантов в Петербурге собираются легализовать
Пробка образовалась на Стрелке Васильевского острова из-за сломанных светофоров
Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Ленобласти