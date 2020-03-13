Угроза миновала: В Петербурге открыли створки дамбы

13 Март 2020 2020-03-13T14:08:29+03:00

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В Петербурге миновала угроза наводнения. Как сообщили в час дня пятницы, 13 марта, в комплексе защитных сооружений, створки дамбы вновь были открыты. На данный момент Северной столице не угрожает уйти под воду.

- Дирекция Комплекса защитных сооружений информирует о том, что защитные затворы КЗС начали движение на открытие в 11:41, - сообщили на дамбе.

Напомним, что створки защитного сооружения были закрыты в ночь на пятницу, по рекомендации МЧС Петербурга, в связи с осадками и усилением ветра со стороны Финского залива. Порывы днем достигают 17 метро в секунду.

Тем временем, согласно данным Горного института, на 14:00 вода в Неве находится на отметке в 102 сантиметра. Это на 11 сантиметров выше, чем было утром. Однако уровень не является критическим. На данный момент она постепенно уходит.

ИСТОЧНИК KP.RU