МЧС предупреждает о сильном ветре в субботу

13 Март 2020 2020-03-13T14:44:13+03:00

В субботу в Петербурге ждут сильный ветер со снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Петербуржцев опять ждет сильный ветер. Даже в выходные погода не даст отдохнуть и снова «порадует» своим капризами. По сообщению регионального управления МЧС, в субботу в городе ожидается сильный ветер.

- 14 марта в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Но и это, как говорят в телемагазине, еще не все. Совершенно бесплатно горожане получат гололед на дорогах. Причиной станет резкое похолодание до минус пяти градусов в ночь с субботы на воскресенье.

Днем 14 марта термометры покажут -1...-3. А в ночь на воскресенье окажется еще холоднее. синоптики пугают морозами до -9 градусов. Правда к утру потеплеет и днем будут уже привычные кололо ноля. Но с небольшим мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU