МЧС предупреждает о сильном ветре в субботу
Петербуржцев опять ждет сильный ветер. Даже в выходные погода не даст отдохнуть и снова «порадует» своим капризами. По сообщению регионального управления МЧС, в субботу в городе ожидается сильный ветер.
- 14 марта в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Но и это, как говорят в телемагазине, еще не все. Совершенно бесплатно горожане получат гололед на дорогах. Причиной станет резкое похолодание до минус пяти градусов в ночь с субботы на воскресенье.
Днем 14 марта термометры покажут -1...-3. А в ночь на воскресенье окажется еще холоднее. синоптики пугают морозами до -9 градусов. Правда к утру потеплеет и днем будут уже привычные кололо ноля. Но с небольшим мокрым снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU