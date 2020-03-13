Сергей Соколов освобожден от должности председателя Архивного комитета Петербурга

13 Март 2020 2020-03-13T14:51:22+03:00

В Смольном освободили от должности главного архивариуса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Смольном произошли очередные кадровые перестановки. В пятницу, 13 марта, стало известно, что пост председателя Архивного комитета Петербурга покинул Сергей Соколов. Распоряжение правительства города было подписано в четверг, 12 марта.

- Сергей Соколов освобожден от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Архивного комитета, - сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Соколов возглавлял комитет с 2015 года. Временное исполнение обязанностей председателя Архивного комитета возложено на заместителя председателя комитета Павла Крылова.

Также в пятницу, 13 марта, произошло еще одно назначение. Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» стал Денис Минкин. Он заменил на посту Василия Острякова, который возглавлял компанию с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU