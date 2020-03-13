2020-03-13T14:51:22+03:00
Политика

Сергей Соколов освобожден от должности председателя Архивного комитета Петербурга

Временно пост займет Павел Крылов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Смольном освободили от должности главного архивариусаВ Смольном освободили от должности главного архивариусаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Смольном произошли очередные кадровые перестановки. В пятницу, 13 марта, стало известно, что пост председателя Архивного комитета Петербурга покинул Сергей Соколов. Распоряжение правительства города было подписано в четверг, 12 марта.

- Сергей Соколов освобожден от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Архивного комитета, - сообщается на сайте администрации Северной столицы.

Соколов возглавлял комитет с 2015 года. Временное исполнение обязанностей председателя Архивного комитета возложено на заместителя председателя комитета Павла Крылова.

Также в пятницу, 13 марта, произошло еще одно назначение. Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» стал Денис Минкин. Он заменил на посту Василия Острякова, который возглавлял компанию с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24