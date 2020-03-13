Сергей Соколов освобожден от должности председателя Архивного комитета Петербурга
В Смольном произошли очередные кадровые перестановки. В пятницу, 13 марта, стало известно, что пост председателя Архивного комитета Петербурга покинул Сергей Соколов. Распоряжение правительства города было подписано в четверг, 12 марта.
- Сергей Соколов освобожден от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Архивного комитета, - сообщается на сайте администрации Северной столицы.
Соколов возглавлял комитет с 2015 года. Временное исполнение обязанностей председателя Архивного комитета возложено на заместителя председателя комитета Павла Крылова.
Также в пятницу, 13 марта, произошло еще одно назначение. Исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» стал Денис Минкин. Он заменил на посту Василия Острякова, который возглавлял компанию с 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU