Пять электробусов с динамической зарядкой свяжут Московский и Фрунзенский районы Петербурга

13 Март 2020 2020-03-13T15:06:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 марта, на троллейбусном маршруте № 47 в тестовом режиме начнут работать пять электробусов с динамической зарядкой. Благодаря технологии автономного хода, трасса продлится до станции метро «Московская» и увеличится в три раза: 10 километров вместо 3,5 километров.

- Маршрут электробуса будет продлен параллельно витебской линии железной дороги до проспекта Славы, а затем – до станции метро «Московская». Это позволит создать новую транспортную связь Фрунзенского района с Московским проспектом, - сообщили в «Горэлектротранс» Петербурга.

Электробусы с динамической зарядкой в продолжение старой трассы поедут по Белградской улице, не оборудованной контактной сетью.

Сейчас на маршруте троллейбуса № 47, связывающем Малую Балканскую улицу со станицей метро «Купчино», работает два классических троллейбуса с интервалом 16 минут. Электробус будет курсировать каждые 16-20 минут в часы пик, и 17-22 минуты в обычное время.

ИСТОЧНИК KP.RU