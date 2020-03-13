Парки Петергофа закрылись на просушку до 25 апреля

13 Март 2020 2020-03-13T15:26:14+03:00

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Знаменитый своими роскошными фонтанами музей-заповедник Петергоф начал подготовку к летнему сезону. Парки Петродворца с пятницы, 13 марта, закрылись на просушку до 25 апреля, когда официально «проснутся» после зимней спячки золотые композиции и каскады.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями зимы 2019 – весны 2020 и для подготовки к летнему сезону парки будут работать в следующем режиме с 13 марта 2020: Нижний парк закрыт на просушку; парк Александрия закрыт в будни, открыт в субботу и воскресенье для посещения музеев «Фермерский дворец» и дворец «Коттедж», - сообщила пресс-служба Петродворца.

Также в будни будет закрыт парк у Дворца Петра I в Стрельне, в воскресенье открыт для прохода в музей. Парк Ораниенбаум закрыт со стороны Китайского дворца. Вход со стороны Дворцового проспекта открыт для посещения музеев все дни, кроме вторников.

Все музеи Петергофа будут работать в обычном режиме. Официальное открытие летних музеев, фонтанов и парков назначено на 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU