Весенняя охота на диких животных в Ленобласти может начаться 11 апреля

13 Март 2020 2020-03-13T15:58:09+03:00

Окончательно даты будут утверждены после рассмотрения приказа комитетом по охране животного мира региона

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Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в пятницу, 13 марта, назвал предварительные даты сезона весенней охоты. На данный момент они еще предварительны, так как проект приказа находится на рассмотрении до 23 марта.

- С учетом климатических условий текущего года приказываю установить сроки весенней охоты на территории Ленинградской области: для южных районов – в период с 11 апреля по 20 апреля; для северных районов – в период с 18 апреля по 27 апреля, - говорится в проекте документа.

Важно, что вне официально выделенных дат, охота на общедоступных угодьях Ленобласти будет запрещена.

Также, для того, чтобы отправиться на дикое животное, желающие должны будут получить разрешение от комитета. Для этого необходимо подать заявление только после официального опубликования соответствующего приказа.

ИСТОЧНИК KP.RU