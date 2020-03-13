Начался суд над сыном экс-вратаря СКА Соколова, обвиняемым в жестоком убийстве матери

13 Март 2020 2020-03-13T16:21:46+03:00

На заседании Максим Соколов-младший не явился, слушание проходит в закрытом режиме

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Днем в пятницу, 13 марта, Всеволожский городской суд Ленинградской области начал рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве 45-летней жене бывшего вратаря СКА Максима Соколова. Главным фигурантом, подозреваемым в страшном преступлении, является старший сын семьи. Суд рассматривает постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего парня.

- Самого фигуранта дела, Максима Соколова-младшего, в суд не привезли. Заседание началось в начале четвертого часа в закрытом режиме. Государственный обвинитель озвучила преступные деяния, в совершении которых в невменяемом состоянии был изобличен Соколов, - передает газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что в зале суда присутствует Максим Соколов-старший в качестве потерпевшего.

Трагедия произошла в семье легендарного экс-форварда СКА 13 июня 2019 года. Долгое время над страшным убийством висела тайна: мать мертва, старший сын в реанимации, а младший уверял, что брат напал на него с ножом. И только в январе следователи поставили точки в этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU