Дворцовый мост «позеленеет» в честь Дня святого Патрика

13 Март 2020 2020-03-13T16:48:04+03:00

Дворцовый мост «позеленеет» с 14 по 22 марта в День святого Патрика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Декоративная праздничная подсветка будет радовать петербуржцев с 14 по 22 марта

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Петербург отметит веселый праздник – День святого Патрика. Как стало известно в пятницу, 13 марта, в честь этого Дворцовый мост сменит свое украшение. Привычная голубая подсветка переправы превратится в зеленую. Об этом пишет «Мойка78».

День святого Патрика – это праздник в честь главного покровителя Ирландии, который отмечается 17 марта. Несмотря на это, гулянья проходят по всему миру. Главный символ мероприятия – трехлистный клевер, а участники праздника надевают зеленую одежду.

Дворцовый мост «позеленеет» в 19:05 вечера 14 марта и будет радовать горожан до утра 22 марта.

- Однако, как говорят технические специалисты, время может быть незначительно скорректировано, в пределах получаса, в зависимости от реальных погодных условий, - уточнили в комитете по внешним связям Петербурга.

Зеленая подсветка в честь святого Патрика, это продолжение новой традиции. Так, во время празднования Китайского Нового года Дворцовый мост сиял красный светом.

ИСТОЧНИК KP.RU