В Петербурге сожгли еще 230 килограммов сыра, колбасы и масла
И вновь европейские продукты оказались в огне. Россельхознадзор уничтожил очередную партию товара, изъятого из магазинов Санкт-Петербурга, торгующих финскими товарами. На этот раз рейд прошел в Рыбацком.
- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух магазинах, реализующих финские товары на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, изъято более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Учитывая, что вся продукция, судя по маркировкам, была произведена в странах Евросоюза, то она подпадала под действие санкций. А значит ее ввоз в Россию разрешен только частным лицам, в заводской паковке и не больше 5 килограммов на человека.
Что касается изъятых продуктов, то их все отправили на уничтожение. На спецплощадке сыр, масло, колбасу и рыбу сожгли в высокотемпературной печи.
ИСТОЧНИК KP.RU