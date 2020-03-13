2020-03-13T17:08:12+03:00
Общество

В Петербурге сожгли еще 230 килограммов сыра, колбасы и масла

Все санкционные продукты изъяли в торговых точках города
Петр КИБЕР
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230 килограммов санкционки сожгли в Петербурге. Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО.230 килограммов санкционки сожгли в Петербурге. Фото: Россельхознадзор по СПб ЛО и ПО.
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И вновь европейские продукты оказались в огне. Россельхознадзор уничтожил очередную партию товара, изъятого из магазинов Санкт-Петербурга, торгующих финскими товарами. На этот раз рейд прошел в Рыбацком.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух магазинах, реализующих финские товары на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, изъято более 230 килограммов готовой молочной, мясной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Учитывая, что вся продукция, судя по маркировкам, была произведена в странах Евросоюза, то она подпадала под действие санкций. А значит ее ввоз в Россию разрешен только частным лицам, в заводской паковке и не больше 5 килограммов на человека.

Что касается изъятых продуктов, то их все отправили на уничтожение. На спецплощадке сыр, масло, колбасу и рыбу сожгли в высокотемпературной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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