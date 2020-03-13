Стало известно, как режим повышенной готовности из-за коронавируса отразится на музеях Петербурга

13 Март 2020 2020-03-13T17:42:05+03:00

Метро и общественный транспорт работают в штатном режиме. Но передвигаться на них лучше все-таки в маске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее городские власти ввели целый пакет новых правил и запретов, чтобы болезнь не распространялась дальше

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Сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербурге официально ввели режим повышенной готовности из-за китайского коронавируса. Однако несмотря на новые запреты и правила городские службы продолжают работать в штатном режиме "до особого распоряжения". В частности это касается общественного траспорта.

- До нас никаких официальных распоряжений пока никто не доводил, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе городского метрополитена. - Составы, курсирующие по веткам, сами станции и технические помещения регулярно тщательно убираются. Пока никаких изменений в графиках уборки не было.

Работает по старой схеме и ГУП «Горэлектротранс». Там транспорт перед выходом на линии тоже тщательно убирают - в том числе протирают салоны пятипроцентным раствором стирального порошка.

Эрмитаж и Царское село никаких специальных мер тоже пока не принимают. Впрочем, по словам сотрудников, все может измениться уже в ближайшие дни.Фото: Артем КИЛЬКИН

Спокойно живут и культурные «точки притяжения»: так, в Царском селе и Эрмитаже нас заверили, что все необходимые меры принимаются, и ничего сверх того пока делать не планируется. Впрочем, наши собеседники отметили, что все еще может измениться, когда работа над исполнением нового постановления начнется в полную силу — ориентировочно это будет в грядущий понедельник.

Спокойно отнеслись к новым запретам и в Санкт-Петербургской епархии. На вопрос нашего корреспондента о том, не повлияют ли они на график пребывания в городе мощей Иоанна Крестителя, к которым каждый день выстраиваются огромные очереди паломников, там ответили отрицательно.

- Запрет касается только тех мероприятий, которые собирают больше 1 000 участников одновременно, - разъяснила пресс-секретарь Епархии Наталья Родоманова. - У нас такого количества не наблюдается. В среднем к мощам приходит по шесть-семь тысяч человек в течение всего дня, с восьми до одиннадцати вечера. К тому же у нас принимаются все необходимые санитарные меры — к примеру, добровольцы регулярно обрабатывают раку с мощами специальными антисептическими растворами.

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ИСТОЧНИК KP.RU