Ребенок оказался одним из заболевших коронавирусом в Петербурге

13 Март 2020 2020-03-13T17:32:44+03:00

Еще три пациента госпитализированы в Боткинскую больницу с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10-летняя девочка почувствовала себя плохо после поездки с родителями в Австрию

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга сообщил подробности о новых трех пациентах, у которых подтвердилось заболевание. Оказалось, что одной из инфицированных стал ребенок, а точнее 10-летняя девочка.

- Девочка 10 лет вернулась из Австрии 7 марта, 10 марта с симптомами ОРВИ ее родители обратились за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом родители ребенка в число заразившихся не попали. Еще заболела женщина 35 лет, вернувшаяся из Франции 7 марта и с симптомами ОРВИ обратившаяся за медпомощью 10 числа.

Третьим стал 28-летний мужчина, который вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ в связи с наличием контакта с лицом, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Судя по всему речь идет о девушке, приехавшей из Италии и ставшей второй пациенткой в Петербурге.

Все трое сейчас находятся на карантине в Боткинской больнице, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними люди уже взять под наблюдение медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU