Ребенок оказался одним из заболевших коронавирусом в Петербурге
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга сообщил подробности о новых трех пациентах, у которых подтвердилось заболевание. Оказалось, что одной из инфицированных стал ребенок, а точнее 10-летняя девочка.
- Девочка 10 лет вернулась из Австрии 7 марта, 10 марта с симптомами ОРВИ ее родители обратились за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба Смольного.
При этом родители ребенка в число заразившихся не попали. Еще заболела женщина 35 лет, вернувшаяся из Франции 7 марта и с симптомами ОРВИ обратившаяся за медпомощью 10 числа.
Третьим стал 28-летний мужчина, который вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ в связи с наличием контакта с лицом, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Судя по всему речь идет о девушке, приехавшей из Италии и ставшей второй пациенткой в Петербурге.
Все трое сейчас находятся на карантине в Боткинской больнице, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними люди уже взять под наблюдение медиками.
ИСТОЧНИК KP.RU