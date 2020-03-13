На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег

13 Март 2020 2020-03-13T17:51:57+03:00

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Настоящие заморозки ждут петербуржцев и жителей Ленинградской области в ближайшие выходные. 14 и 15 марта температура будет падать до -5 и даже -9 градусов. Правда в ночное время, но и днем термометры не покажут плюсовой температуры.

- 14 марта в Санкт-Петербурге ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный с порывами до сильного. Температура ночью составит -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ленинградской области прогноз тот же, но чуть прохладнее. Ночью будет до -8, а днем до -6 градусов в зависимости от района.

15 марта, в воскресенье - еще холоднее. В Петербурге ночью до -9 мороза, а днем около ноля и без осадков. В Ленобласти синоптики обещают -7...-12 градусов ночью и -4...+1 днем, а также небольшой снегопад, но в отдельных районах - метель.

ИСТОЧНИК KP.RU