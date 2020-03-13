Перед матчем «Зенита» с «Уралом» зрителям собираются мерить температуру

13 Март 2020 2020-03-13T18:33:25+03:00

Несмотря на вводимые с понедельника меры, игра пройдет при заполненных трибунах

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Уже с понедельника, 16 марта Санкт-Петербург начнет жить по новым порядкам. Согласно распоряжению губернатора города, будут запрещены все мероприятия свыше 1000 человек. Дело коснется концертов, выставок, спортивных мероприятий и так далее. Но матч «Зенита» с «Уралом», назначенный на 14 марта, пройдет еще при полных трибунах. Однако на стадионе болельщикам собираются измерять температуру.

- Сейчас занимаются возможностью оборудовать стадион соответствующей техникой. Хотят проверять зрителей на входе, - пишет ФАН со ссылкой на источник среди сотрудников «Газпром Арены».

Как будет организована работа, учитывая большой поток болельщиков, пока не совсем понятно. Но наверняка многие фанаты «Зенита» решат придти на стадион, учитывая, что в следующий раз посмотреть воочию игру любимой команды удастся не скоро.

Запрет на массовые мероприятия продлится как минимум до 30 апреля.

Напомним, что начало встречи «Зенита» с «Уралом» намечено на 16:30. Приходить на стадион лучше заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU