2020-03-13T19:01:07+03:00
Авто

Правильно парковаться в платной зоне водителям помогают волонтеры

С 12 марта петербургских автомобилистов начали штрафовать за нарушение правил стоянки в центре города
Петр КИБЕР
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Волонтеры помогут водителям правильно платно парковаться.Волонтеры помогут водителям правильно платно парковаться.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Уже второй день, как у петербургских водителей началась новая жизнь. Их начали штрафовать за попытку бесплатно постоять в зоне платной парковки. Раньше такое было в порядке вещей, а теперь, когда грозит наказание в три тысячи рублей, не все могут разобраться как и что делать. Правильно поставить машину на стоянку автомобилистам помогают волонтеры.

- Ежедневно с 09:00 до 12:00 17 волонтеров помогают автомобилистам, прибывающим в зону платной парковки, осваивать платежные сервисы, а также раздают листовки с пошаговыми инструкциями по оплате парковки через паркомат, по СМС, мобильное приложение и сайт, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве.

Акцию совместно организовали КРТИ и Городской центр управления парковками, в ведении которого находятся платные автостоянки.

Напомним, что в течение пяти лет, несмотря на готовую инфраструктуру, водителей, не платящих за парковку, не могли наказать, так как база данных была только у ГИБДД. Однако теперь полиция может передавать данные владельцев авто городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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