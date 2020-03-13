2020-03-13T19:25:07+03:00
Общество

Два Международных экофорума отменили в Петербурге из-за коронавируса

Оба мероприятия перенесли на более поздние сроки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отменили очередные международные форумы из-за угрозы распространения коронавируса.В Петербурге отменили очередные международные форумы из-за угрозы распространения коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге пришлось отменить сразу два Международных экологических форума. Виной всему коронавирус. Напомним, 13 марта губернатор Северной столицы подписал постановление, согласно которому в городе запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью больше 1 тысячи человек.

- Оргкомитет Международного экофорума «День Балтийского моря» сдвигает событие на более поздние сроки. Информация об этом будет сообщена дополнительно. То же самое касается и юбилейного XX Международного форума «Экология большого города», запланированного на период с 18 по 20 марта. Его перенесли на осень, - проинформировали в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Напомним, чуть ранее в городе на Неве из-за коронавируса попрощались с Образовательным форумом и Финским бизнес-форумом. При этом такое массовое событие, как, например, домашний матч «Зенита» с «Уралом» пройдет еще при полных трибунах. Однако болельщикам собираются измерять температуру.

Добавим, что за 13 марта в Петербурге зарегистрировали еще трех новых людей, заболевших коронавирусом. Один из больных – 10-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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