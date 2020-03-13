Смольный наградит мойщика, потушившего загоревшуюся машину на Невском проспекте

13 Март 2020 2020-03-13T19:38:17+03:00

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Водителя поливомоечной машины, который потушил загоревшуюся машину на Невском проспекте, наградят в Смольном. Напомним, дело было так – в четверг 12 марта «КамАЗ» дорожного предприятия СПб ГУДП «Центр» стал невольным очевидцем пожара. Рабочий Павел Демин не растерялся и ринулся на помощь владельцу «Рено».

- Он размотал шланг и залил водой возгорание в моторном отсеке. За проявленную смелость и помощь оказавшимся в беде гражданам Павел Демин получит благодарность комитета по благоустройству. Все соответствующие документы будут подписаны уже в ближайшие дни, - отмечают в пресс-службе Смольного.

В комитете по благоустройству добавляют, что героический поступок Павла не единичен. Аналогичный случай произошел 2 года назад. Тогда на площади Конституции загорелась «Волга». Ее потушил находчивый водитель экскаватора, работавший неподалеку. Он завалил авто снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU