2020-03-13T20:06:18+03:00
Дом. Семья

Спасатели отгоняют орлана и лису от нерпы и ее детеныша на берегу Финского залива

Специалисты долго мучились вопросом, забрать ли нерпенка с собой [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели дают бой хищникам, присмотревших себе нерпенка у берега Финского залива. Фото: vk.com/sealrescueСпасатели дают бой хищникам, присмотревших себе нерпенка у берега Финского залива. Фото: vk.com/sealrescue
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«Поисково-спасательная служба Петербурга» наткнулась недалеко от берега Финского залива на взрослую самку балтийской нерпы и ее беззащитного детеныша. Хищники тут же активизировались. Рядом кружил белохвостый орлан, а по льду бегала хитрая лиса. Обо всем доложили «Фонду друзей балтийской нерпы». Специалисты тут же приехали на место и оказались в крайне тяжелом положении, задаваясь вопросом, забирать ли новорожденного нерпенка с собой.

Несколько лунок, малютка и ее мама поблизости. Фото: vk.com/sealrescue

Несколько лунок, малютка и ее мама поблизости. Фото: vk.com/sealrescue

- Остановившись метрах в ста от животных, мы смогли увидеть недавно рожденного щенка и две взрослые особи, выглядывавшие из лунок. Плохая сторона ситуации в том, что в ближайшие дни лед этот, скорее всего, сломается. Неподалеку, метрах в трехстах сидел белохвостый орлан, а на обратном пути мы встретили и гнали на воздушной подушке до берега лисицу, деловито направлявшуюся по кратчайшему пути от берега прямо к нерпенку, - рассказывают специалисты.

Лису погнали прочь с помощью воздушной подушки спасателей. Фото: vk.com/sealrescue

Лису погнали прочь с помощью воздушной подушки спасателей. Фото: vk.com/sealrescue

Спасатели взвесили все «за» и «против» и с тяжелым сердцем уехали с места, не вмешиваясь в будни нерп. Защитники тюленей отметили данную точку на карте. Теперь они будут приглядывать за семьей день за днем и постараются их защитить.

Добавим, что, по оценкам специалистов, из-за аномально теплой зимы большинство нерп сейчас будут рожать вблизи последнего ледового массива в Курортном районе. Напомним, за последние дни в Петербурге спасли от верной смерти сразу восемь брошенных нерпят.

На Неве спасли одинокого нерпенка, дрейфующего на льдинке.Подробности: https://www.spb.kp.ru/daily/27101/4174921/

ИСТОЧНИК KP.RU

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