Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом

13 Март 2020 2020-03-13T20:54:56+03:00

Он был крайне не согласен с административным делом, возбужденным на него

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Кировский районный суд признал виновным петербуржца, угрожавшего побоями мировому судье. Как только у него «зачесались кулаки», на мужчину завели уголовное дело. А началось все с обычной «административки», с которой гражданин был не согласен. Мужчина подал ходатайство о прекращении дела в отношении него, но судья не пошел на уступки.

- Затем на судебном заседании он высказал в адрес мирового судьи угрозы, сказав фразу: «Сейчас я ударю в лоб». За этим последовали иные многочисленные нарушения, после которых обвиняемого удалили из зала суда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Буйному горожанину грозило за угрозы вплоть до двух лет лишения свободы. Но его подержали в заключении под стражей 2 недели до 12 марта. Вдобавок мужчину обязали выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Похоже, теперь он будет тщательней следить за словами.

ИСТОЧНИК KP.RU