Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели

13 Март 2020 2020-03-13T22:06:13+03:00

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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» опубликовали новость о героях-спасателях, вызволивших двух пенсионерок из заваленной квартиры на улице Руставели. По словам очевидцев, бабушки, одной из которых за 80 лет, вторые сутки не выходили на связь с родственниками. Но первыми забеспокоились чуткие соседи.

Спасатели обошлись без врачей скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

- Одну из старушек, что инвалид с детства и передвигается на костылях, давно не видели во дворе. Соседи стучали днем в дверь, но не было никаких признаков жизни. Вызвали спасателей. Они вскрыли дверь. Оказалось, что одна из женщин упала и сильно ударилась. А еще вся квартира была завалена хламом, - рассказывает девушка, ставшая свидетелем спасательной операции.

Сейчас бабушки в порядке. Скорую помощь им почему-то не стали вызывать. Сотрудники МЧС предупредили - если в квартире пенсионерки случится пожар, то могут пострадать и соседи. Похоже, им придется помогать бабушке избавляться от гор хлама.

Новость о происшествии появилась в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU