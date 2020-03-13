2020-03-13T22:06:13+03:00
Происшествия

Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели

Бабушки не выходили на связь вторые сутки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На улице Руставели спасли пенсионерок, заключенных в захламленной квартире. Фото: vk.com/spb_todayНа улице Руставели спасли пенсионерок, заключенных в захламленной квартире. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» опубликовали новость о героях-спасателях, вызволивших двух пенсионерок из заваленной квартиры на улице Руставели. По словам очевидцев, бабушки, одной из которых за 80 лет, вторые сутки не выходили на связь с родственниками. Но первыми забеспокоились чуткие соседи.

Спасатели обошлись без врачей скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели обошлись без врачей скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

- Одну из старушек, что инвалид с детства и передвигается на костылях, давно не видели во дворе. Соседи стучали днем в дверь, но не было никаких признаков жизни. Вызвали спасателей. Они вскрыли дверь. Оказалось, что одна из женщин упала и сильно ударилась. А еще вся квартира была завалена хламом, - рассказывает девушка, ставшая свидетелем спасательной операции.

Сейчас бабушки в порядке. Скорую помощь им почему-то не стали вызывать. Сотрудники МЧС предупредили - если в квартире пенсионерки случится пожар, то могут пострадать и соседи. Похоже, им придется помогать бабушке избавляться от гор хлама.

Новость о происшествии появилась в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Новость о происшествии появилась в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом
Полки магазинов стремительно пустеют в соседней с Петербургом Финляндии
Спасатели отгоняют орлана и лису от нерпы и ее детеныша на берегу Финского залива
Все домашние игры СКА-«Йокерит»пройдут без зрителей
Смольный наградит мойщика, потушившего загоревшуюся машину на Невском проспекте
Реконструкцию в петербургской консерватории назвали «вандализмом»
Два Международных экофорума отменили в Петербурге из-за коронавируса
Правильно парковаться в платной зоне водителям помогают волонтеры
Пустая Петропавловка и редкие туристы без масок на Дворцовой
Перед матчем «Зенита» с «Уралом» зрителям собираются мерить температуру
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
Стало известно, как режим повышенной готовности из-за коронавируса отразится на музеях Петербурга
Ребенок оказался одним из заболевших коронавирусом в Петербурге
В Петербурге сожгли еще 230 килограммов сыра, колбасы и масла
Дворцовый мост «позеленеет» в честь Дня святого Патрика
В Петербурге зафиксированы еще три случая коронавируса
В Петербурге отменили Образовательный форум и Финский бизнес-форум
Начался суд над сыном экс-вратаря СКА Соколова, обвиняемым в жестоком убийстве матери
Весенняя охота на диких животных в Ленобласти может начаться 11 апреля
Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия