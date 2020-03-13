Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино

13 Март 2020 2020-03-13T22:41:32+03:00

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В Мурино упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку. Обо всем рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Душераздирающая трагедия произошла 12 марта. 25-летняя хозяйка Людмила прогуливалась с любимым питомцем по кличке Ена и решила зайти в цветочный магазин, расположенный на улице Оборонной в доме №2, корпус №1, литера А.

Место происшествия выглядит жутко. Вывеска очень тяжелая и могла спокойно убить и человека. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Выйдя из магазина, они не успели пройти и 10 метров, как на них с крыши здания обрушилась огромная металлическая рекламная конструкция весом около 100 килограмм, упав от хозяйки в полуметре. Весь удар пришёлся на Ену, - рассказывает знакомая Людмилы.

Собака судорожно дергала лапками, из ее пасти шла кровь. Железная арматура проломила ей череп. Шокированная хозяйка взяла на руки 17-ти килограммового питомца и, благодаря неравнодушному прохожему, быстро привезла Ену в ветеринарную клинику. Но врачи оказались бессильны, рекомендовав усыпить собаку. Затем ее кремировали.

Судя по ранним снимкам, вывеска находилась на крыше двухэтажного здания. Фото: yandex.ru/maps

Теперь убитая горем хозяйка пытается наказать виновного. Людмила уже ходила к замдиректора магазина, но тот, как она рассказывает, просто выставляет ее. Пришлось идти в 87-й отдел полиции. Заявление уже написано. Женщина просит провести проверку здания на соблюдение требований безопасности и наказать виновных в смерти лучшего друга.

О страшном событии рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU