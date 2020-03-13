2020-03-13T22:41:32+03:00
Происшествия

Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино

Питомец умирал прямо на руках шокированной хозяйки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Мурино рекламная вывеска слетела с крыши и убила собаку. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Мурино рекламная вывеска слетела с крыши и убила собаку. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

В Мурино упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку. Обо всем рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Душераздирающая трагедия произошла 12 марта. 25-летняя хозяйка Людмила прогуливалась с любимым питомцем по кличке Ена и решила зайти в цветочный магазин, расположенный на улице Оборонной в доме №2, корпус №1, литера А.

Место происшествия выглядит жутко. Вывеска очень тяжелая и могла спокойно убить и человека. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Место происшествия выглядит жутко. Вывеска очень тяжелая и могла спокойно убить и человека. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Выйдя из магазина, они не успели пройти и 10 метров, как на них с крыши здания обрушилась огромная металлическая рекламная конструкция весом около 100 килограмм, упав от хозяйки в полуметре. Весь удар пришёлся на Ену, - рассказывает знакомая Людмилы.

Собака судорожно дергала лапками, из ее пасти шла кровь. Железная арматура проломила ей череп. Шокированная хозяйка взяла на руки 17-ти килограммового питомца и, благодаря неравнодушному прохожему, быстро привезла Ену в ветеринарную клинику. Но врачи оказались бессильны, рекомендовав усыпить собаку. Затем ее кремировали.

Судя по ранним снимкам, вывеска находилась на крыше двухэтажного здания. Фото: yandex.ru/maps

Судя по ранним снимкам, вывеска находилась на крыше двухэтажного здания. Фото: yandex.ru/maps

Теперь убитая горем хозяйка пытается наказать виновного. Людмила уже ходила к замдиректора магазина, но тот, как она рассказывает, просто выставляет ее. Пришлось идти в 87-й отдел полиции. Заявление уже написано. Женщина просит провести проверку здания на соблюдение требований безопасности и наказать виновных в смерти лучшего друга.

О страшном событии рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

О страшном событии рассказали в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом
Полки магазинов стремительно пустеют в соседней с Петербургом Финляндии
Спасатели отгоняют орлана и лису от нерпы и ее детеныша на берегу Финского залива
Все домашние игры СКА-«Йокерит»пройдут без зрителей
Смольный наградит мойщика, потушившего загоревшуюся машину на Невском проспекте
Реконструкцию в петербургской консерватории назвали «вандализмом»
Два Международных экофорума отменили в Петербурге из-за коронавируса
Правильно парковаться в платной зоне водителям помогают волонтеры
Пустая Петропавловка и редкие туристы без масок на Дворцовой
Перед матчем «Зенита» с «Уралом» зрителям собираются мерить температуру
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
На выходные в Петербург и Ленобласть придут заморозки и снег
Стало известно, как режим повышенной готовности из-за коронавируса отразится на музеях Петербурга
Ребенок оказался одним из заболевших коронавирусом в Петербурге
В Петербурге сожгли еще 230 килограммов сыра, колбасы и масла
Дворцовый мост «позеленеет» в честь Дня святого Патрика
В Петербурге зафиксированы еще три случая коронавируса
В Петербурге отменили Образовательный форум и Финский бизнес-форум
Начался суд над сыном экс-вратаря СКА Соколова, обвиняемым в жестоком убийстве матери
Весенняя охота на диких животных в Ленобласти может начаться 11 апреля
Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия