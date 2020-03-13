Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по громкому делу о двух заказных убийствах в Ленобласти. Во всем подозревают местного бизнесмена. По данным следствия, в августе 2005 года он организовал расправу над бывшим коллегой, его женой и двумя детьми в дачном поселке СНТ «Серебряный ручей». Киллер все исполнил за 10 тысяч долларов.
- Спустя 13 лет в 2018 году обвиняемый заказал убийство дочери женщины, которая была инициатором подачи на него в суд. От мужчины требовали взыскать 8 миллионов рублей долга. Он решил действовать радикально и обратился к сотруднику правоохранительных органов, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Тут-то заказчика и поймали с поличным. Предварительно оперативники инсценировали убийство девушки. На встрече организатор передал «киллеру» деньги за выполненную работу. При предъявлении доказательств «трупа» мужчину схватили. Сейчас он содержится в СИЗО. Уголовное дело по нескольким статьям направлено для рассмотрения по существу в Ленинградский областной суд. Заказчик может не вылезти из тюрьмы до самой смерти.
Добавим, что обвинение предъявлено и киллеру, убившему в 2005 году целую семью по просьбе бизнесмена.
Коммерсант из Петербурга признается в убийстве семьи Зейналовых, которое заказал еще в 2005 году.
ИСТОЧНИК KP.RU