Czech Airlines временно отменит авиарейсы в Петербург из Праги

14 Март 2020 2020-03-14T00:03:36+03:00

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Авиакомпания Czech Airlines приняла решение временно отменить свои рейсы в Петербург из Праги. Ограничения стартуют с 16 марта, поэтому у пассажиров есть еще два дня в запасе, если кто-то надумал лететь в столицу Чехии.

- Авиасообщение будет возобновлено, предположительно, с 11 апреля, - сообщают «Невские новости» со ссылкой на свои источники.

Напомним, некоторые авиакомпании тоже отменили свои вылеты из-за угрозы распространения коронавируса. AirFrance убрал все рейсы из Петербурга в Париж. Далее авиаперевозчик S7 отменил все рейсы с 13 марта из России в Италию, Испанию, Францию и Германию. Такое же решение приняла и авиакомпания «Победа», запретив полеты в Италию до начала апреля.

Добавим, что «Комсомолка» подробно ответила на главные вопросы об ограничениях авиасообщений с Европой, вступивших в силу с 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU