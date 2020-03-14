Скорая помощь опрокинулась после жесткого удара с такси на Светлановском проспекте

14 Март 2020 2020-03-14T00:33:54+03:00

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В ночь с 13 на 14 марта на перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского машина скорой помощи столкнулась с такси. Фотографии с места и информацию об аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». От неожиданного удара машина «скорой» опрокинулась на бок. Официальной информации о пострадавших от ГИБДД пока нет.

Такси предстоит длительный ремонт. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы аварии рассказывают, что автомобиль медиков несся на красный сигнал светофора, стараясь, предположительно, успеть доставить больного человека в больницу. По словам свидетелей, после столкновения скорая помощь тут же упала на бок и проехала таким образом несколько десятков метров.

- Я тоже стоял (в машине – Прим. ред.) рядом с таксистом на перекрестке, он начал движение на зеленый. «Скорая» поздно включила звуковой сигнал, практически за доли секунды до столкновения, - пишет очевидец.

Некоторые очевидцы защищают таксиста. Фото: vk.com/spb_today

С помощью спецслужб машину медиков успешно перевернули обратно. На месте видели еще несколько «скорых» и спасателей МЧС. Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Фотографии с места события появились в соцсетях благодаря очевидцам. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU