2020-03-14T00:56:08+03:00
Происшествия

В жестком ДТП с перевернутой машиной скорой помощи пострадали три человека

Все они из медицинской машины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Позже машину скорой перевернули усилиями очевидцев и спецслужб. Фото: vk.com/spb_todayПозже машину скорой перевернули усилиями очевидцев и спецслужб. Фото: vk.com/spb_today
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Появились подробности жесткой аварии такси с машиной скорой помощи на перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского. По предварительным данным, водитель легковушки тронулся на зеленый сигнал светофора и не заметил, что перпендикулярно на него неслась машина медиков со включенными спецсигналами. В итоге от сильного удара скорая помощь перевернулась на бок и проехала несколько десятков метров таким образом дальше по Светлановскому проспекту.

- В итоге в аварии, произошедшей около 23:10, пострадали три человека. Все они находились в машине скорой помощи. Каждый из них получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится тщательная проверка, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Комсомолка» писала, что, по словам некоторых очевидцев, водитель такси никак не смог бы отреагировать на появление «скорой» - мол, врачи слишком поздно включили сирену. Истинного виновника аварии установят инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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