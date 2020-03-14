2020-03-14T01:53:51+03:00
Общество

Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга

Акробат в костюме супергероя порадовал пассажиров подземки, но затем попал в «сеть» сотрудников метро [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В метрополитене Петербурга поймали Человека-паука. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ метрополитене Петербурга поймали Человека-паука. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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13 марта в петербургском метро вновь заметили небезызвестного акробата, переодевающегося в костюм Человека-паука и выполняющего разнообразные трюки в вагонах. Только на этот раз супергероя быстро попросили на выход. Судя по видеозаписи из сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», паучка поймали на станции «Лесная». Там его поджидали охранники метрополитена. Наверняка для штрафа.

Акробат неплохо начал, развеселив почти весь вагон, но вскоре ему стало не до смеха. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Акробат неплохо начал, развеселив почти весь вагон, но вскоре ему стало не до смеха. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Допрыгался, - лаконично назвал видеоролик очевидец, заставший приключения Человека-паука на красной ветке подземки.

Акробат явно подготовился. Парень включил бодрую музыку, заготовил пару коронных движений и фраз, от которых на лицах пассажиров непременно появлялась улыбка. В этот раз пластичному супергерою радовались даже пенсионеры. Напомним, что ранее акробата перекрестила бабушка, приняв его за неизвестного беса.

Голубчика схватили на станции "Лесная". Фото: vk.com/unreleased_dtp

Голубчика схватили на станции "Лесная". Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
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