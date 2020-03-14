Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
13 марта в петербургском метро вновь заметили небезызвестного акробата, переодевающегося в костюм Человека-паука и выполняющего разнообразные трюки в вагонах. Только на этот раз супергероя быстро попросили на выход. Судя по видеозаписи из сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», паучка поймали на станции «Лесная». Там его поджидали охранники метрополитена. Наверняка для штрафа.
Акробат неплохо начал, развеселив почти весь вагон, но вскоре ему стало не до смеха. Фото: vk.com/unreleased_dtp
- Допрыгался, - лаконично назвал видеоролик очевидец, заставший приключения Человека-паука на красной ветке подземки.
Акробат явно подготовился. Парень включил бодрую музыку, заготовил пару коронных движений и фраз, от которых на лицах пассажиров непременно появлялась улыбка. В этот раз пластичному супергерою радовались даже пенсионеры. Напомним, что ранее акробата перекрестила бабушка, приняв его за неизвестного беса.
Голубчика схватили на станции "Лесная". Фото: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU