Фанзоны на Дворцовой и Конюшенной: В Смольном рассказали, как город готовится к ЕВРО-2020

14 Март 2020 2020-03-14T09:35:49+03:00

Несмотря на эпидемию коронавируса в мире, футбольный чемпионат Европы пока не отменили

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В непростом положении оказались организаторы футбольного ЕВРО-2020. С одной стороны по всей Европе массово вводятся ограничения и закрывают границы из-за коронавируса, а с другой - событие масштабное и к нему готовились четыре года. Пока официального решения о переносе или отмене чемпионата нет, поэтому все остается в силе. А власти Петербурга, который примет четыре игры, рассказали, как идет подготовка к турниру.

- Все обязательства Российской Федерации, включая правительственные гарантии, данные УЕФА, выполняются. Это касается, в том числе, регионального комплексного плана мероприятий подготовки к чемпионату, - заявил на заседании в Смольном губернатор Северной столицы Александр Беглов.

До первого запланированного в Петербурге матча ЕВРО-2020 остается ровно три месяца и специалисты завершают подготовку концепции транспортного обслуживания чемпионата, а также навигации по городу для приезжих болельщиков и праздничного оформления улиц.

Что касается фанатских зон, то их сделают две: посмотреть футбол большой компанией можно будет на Дворцовой площади, а полноценный футбольный городок появится на Конюшенной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU