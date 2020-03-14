Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря пообещали восстановить

14 Март 2020 2020-03-14T10:29:17+03:00

Реставрационные работы в храме на Московском проспекте идут уже 18 лет

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал восстановить Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря, расположенного на Московском проспекте, 100. Об этом глава города заявил за заседании попечительского совета храма.

- Сегодня перед нами стоит ответственная задача – восстановление в полном объеме уникального памятника федерального значения Воскресенского Новодевичьего монастыря. Мы должны сохранить и передать будущим поколениям духовное наследие нашего города и нашего народа, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Стоит сказать, что работы в Новодевичьем монастыре начались в 2002 году и с тех пор сделано очень многое, но и впереди ее предостаточно. Средства на реставрацию храмового комплекса выделял как федеральный, так и городской бюджет, а также шли пожертвования от благотворителей.

И теперь дело дошло до восстановления символа монастыря - Свято-Исидоровской колокольни.

- Эта доминанта поставит заключительную точку в общем архитектурном ансамбле, - подчеркнул губернатор Петербурга и отметил, что проектная документация для восстановления практически готова.

ИСТОЧНИК KP.RU