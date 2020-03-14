14 марта пока стал самым холодным с начала весны
Новый температурный рекорд, только уже со знаком минус - в прямом смысле - установлен в Петербурге. Впрочем, рекорд не абсолютный, за все время наблюдений, а лишь локальный. 14 марта стало самым холодным днем нынешней весны.
- Наступивший день стал в Санкт-Петербурге самым холодным с начала весны. По данным на 8 часов утра температура воздуха опустилась до -4,8 градусов, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.
Этим, собственно, и подтвердился прогноз синоптиков, обещавших заморозки на выходные. Петербуржцы и жители Ленинградской области, вставшие с утра пораньше, с удивлением заметили лед на замерзших лужах и иней на машинах.
И это не предел. Если в субботу городской гидрометцентр обещает от -1 до -3 градусов в течение дня, то в ночь на воскресенье температура может упасть до «страшных» -9 в Санкт-Петербурге и до -12 в отдельных районах Ленинградской области.
Впрочем, днем 15 марта будет не так холодно, а всего около ноля, что близко к климатической норме.
ИСТОЧНИК KP.RU