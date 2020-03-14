Болельщикам матча «Зенит»-«Урал» посоветовали ехать на игру на метро

14 Март 2020 2020-03-14T11:47:18+03:00

Из-за последней встречи, на которую пока пускают зрителей, будет ограничено движение вокруг стадиона

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Матч «Зенита» с «Уралом» может стать последним с в ближайшие полтора месяца, на котором будут присутствовать зрители - до 60 тысяч человек. А в дни массовых мероприятий рядом со стадионом всегда водятся особые меры. Поэтому болельщикам советуют ехать на игру на метро.

- 14 марта в связи с временным перекрытием движения по Рюхиной улице и Яхтенной улице, автобусы маршрутов № 25А (с 13:00 до 19:30), 134А и 134Б (с 16:30 до 19:30), К-131, К-132, К-232, К-690 будут направлены по объездным трассам, - сообщает «Организатор перевозок».

Напомним, что матч начнется в 16:30. Болельщиков начнут пускать на стадион за два часа до игры. Учитывая, что в Петербурге введены особые меры для нераспространения коронавируса, на входе зрителям собираются мерить температуру, а стюарды будут работать в перчатках и масках.

Напомним, что с 16 марта и по 30 апреля Смольный ввел запрет на проведение всех массовых мероприятий численностью свыше 1000 человек.

Петербургский хоккейный СКА уже объявил что все ближайшие домашние матчи проведет без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU