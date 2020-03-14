2020-03-14T13:01:21+03:00
Происшествия

В Ленобласти погиб молодой водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево

Трагедия произошла на трассе под Каменногорском
Петр КИБЕР
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Под Каменногорском погиб 20-летний водитель "Мерседеса". Фото: vk.com/dorinspbПод Каменногорском погиб 20-летний водитель "Мерседеса". Фото: vk.com/dorinspb
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Трагически закончилась утренняя поездка в субботу для 20-летнего жителя Ленинградской области. Около 8:45 на 14-м километре трассы Каменногорск-Лесогорский его старый «Мерседес» вылетел с дороги и врезался в стоящее на обочине дерево.

- Водитель совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП управлявший автомобилем мужчина 1999 года рождения погиб, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Удар, судя по всему, был очень сильным, ведь машина смялась о дерево почти до лобового стекла, а кузов от нагрузки повело и частично согнуло. Шансов выжить при таком столкновении у человека практически нет.

Одной из возможных причин аварии мог стать гололед, который образовался на трассах из-за ночных заморозков и о чем накануне предупреждали синоптики. Точные обстоятельства смертельного ДТП установят инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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