В Ленобласти показали видео, как дезинфицируют автобусы из-за угрозы коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T15:08:33+03:00

Накануне первый случай заболевания был подтвержден у жительницы Кудрово

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Власти Ленинградской области начали делать обещанное - дезинфицировать общественный транспорт. А чтобы ни у кого не было сомнений, заодно показали на видео, как происходит процесс.

- С 15 марта проводится дезинфекция общественного транспорта. Правительство обратилось ко всем компаниям-перевозчикам, работающим в Ленобласти, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отныне транспортники не только обязаны следить за чистотой в автобусах, маршрутках и т.д., но и заниматься дезинфекцией салона, когда машина приезжает в парк.

Такой же процесс происходит и в Санкт-Петербурге. Это одна из мер по нераспространению коронавируса. Накануне стало известно о еще трех заболевших в городе на Неве и первой пациентке из Ленобласти. Ей стала жительница Кудрово, вернувшаяся из заграницы.

Напомним, что с понедельника, 16 марта Смольный запретил проводить массовые мероприятия численностью свыше тысячи человек. В области ограничения еще жестче - с 15 марта предел установлен на отметке в 300 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766391" frameborder="0"></iframe> Власти Ленинградской области показали, как дезинфицируют автобусы.Видео: Пресс-служба правительства ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU