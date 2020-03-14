2020-03-14T17:18:28+03:00
Звезды

Петербургский комик Александр Долгополов, сбежавший в Европу, решил вернуться в Россию

Трудности с работой перевесили угрозу уголовного дела за оскорбление чувств верующих
Петр КИБЕР
Поделиться:
Скандальный комик решил вернуться в Россию.Скандальный комик решил вернуться в Россию.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Петербургский стендап-комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию из Европы, куда он спешно уехал два месяца назад. Причиной стало возможное возбуждение уголовного дела по статье за оскорбление чувств верующих. Однако попытав счастья за границей, юморист решил ехать домой.

- Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права, - написал в «Инстаграме» сам Александр.

Он по прежнему уверен, что был прав, и не жалеет об отъезде, но трудности с работой, которые возникли в Европе у русскоязычного артиста перевесили угрозы, ожидающие в России.

Напомним, что 22 января стало известно об интересе, который к молодому артисту проявила полиция. Сотрудники МВД направили запрос в дирекцию петербургского бара, где выступал Долгополов. МВД просили предоставить запись шоу, в котором прозвучало несколько рискованных реплик. На это пожаловался житель подмосковного Орехово-Зуево.

Александр не стал ждать развития событий и, несмотря на отсутствие уголовного дела, покинул страну. Теперь он едет назад.

sankldivesankldive
Комик Александр Долгополов возвращается из Европы в Россию
12160 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам
Петербургский комик Александр Долгополов, сбежавший в Европу, решил вернуться в Россию
В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»
Вирус нипочем: автобусные перевозки между Петербургом, Прибалтикой и Финляндией выросли на 5%
В Ленобласти показали видео, как дезинфицируют автобусы из-за угрозы коронавируса
В Ленобласти погиб молодой водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
Болельщикам матча «Зенит»-«Урал» посоветовали ехать на игру на метро
14 марта пока стал самым холодным днем с начала весны
Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря пообещали восстановить
Фанзоны на Дворцовой и Конюшенной: В Смольном рассказали, как город готовится к ЕВРО-2020
Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
Виталий Милонов предложил изменить флаг и гимн России
В жестком ДТП с перевернутой машиной скорой помощи пострадали три человека
Скорая помощь опрокинулась после жесткого удара с такси на Светлановском проспекте
Czech Airlines временно отменит авиарейсы в Петербург из Праги
Бизнесмена жестоко избили железной арматурой в Петербурге
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом