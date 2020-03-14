Петербургский комик Александр Долгополов, сбежавший в Европу, решил вернуться в Россию

14 Март 2020 2020-03-14T17:18:28+03:00

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Петербургский стендап-комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию из Европы, куда он спешно уехал два месяца назад. Причиной стало возможное возбуждение уголовного дела по статье за оскорбление чувств верующих. Однако попытав счастья за границей, юморист решил ехать домой.

- Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права, - написал в «Инстаграме» сам Александр.

Он по прежнему уверен, что был прав, и не жалеет об отъезде, но трудности с работой, которые возникли в Европе у русскоязычного артиста перевесили угрозы, ожидающие в России.

Напомним, что 22 января стало известно об интересе, который к молодому артисту проявила полиция. Сотрудники МВД направили запрос в дирекцию петербургского бара, где выступал Долгополов. МВД просили предоставить запись шоу, в котором прозвучало несколько рискованных реплик. На это пожаловался житель подмосковного Орехово-Зуево.

Александр не стал ждать развития событий и, несмотря на отсутствие уголовного дела, покинул страну. Теперь он едет назад.

sankldive Комик Александр Долгополов возвращается из Европы в Россию

ИСТОЧНИК KP.RU