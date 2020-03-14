«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам

14 Март 2020 2020-03-14T17:44:50+03:00

Даже несмотря на то, что на входе журналистам мерили температуру

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Разговоры о том, что болельщикам, пришедшим на матч «Зенита» с «Уралом» будут мерить температуру, остались лишь разговорами. Видимо службы стадиона просто не успели за один день подготовить все необходимое. А вот журналистов, которые находятся ближе всех к полю, на симптомы коронавируса проверили.

- Измерили температуру и кажется что это делают только тем кто через служебный проходит. Т.к. у тех кто идет через обычные ворота ничего не проверяют. Весь персонал в масках и постоянно протирают дверные ручки, - сообщает фотокорреспондент «КП-Петербург» со стадиона.

И даже несмотря на такие меры предосторожности, руководство «Зенита» решило ограничить доступ журналистов в спортивную зону, в том числе микст-зону и зал для пресс-конференций. Вместе с этим были отменены и послематчевые мероприятия для прессы.

Сине-бело-голубые принесли извинения за неудобства и призвали понимать ситуацию.

К слову, матч «Зенита» с «Уралом» может стать последним на ближайшие полтора месяца, куда будут пускать зрителей. С 16 марта по 30 апреля в Петербурге вводится запрет на все мероприятия свыше тысячи человек.

При этом трибуны стадиона на Крестовском остались полупустыми.

ИСТОЧНИК KP.RU