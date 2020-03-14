2020-03-14T17:44:50+03:00
Спорт

«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам

Даже несмотря на то, что на входе журналистам мерили температуру
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" отменил все пресс-конференции из-за ситуации с коронавирусом."Зенит" отменил все пресс-конференции из-за ситуации с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Разговоры о том, что болельщикам, пришедшим на матч «Зенита» с «Уралом» будут мерить температуру, остались лишь разговорами. Видимо службы стадиона просто не успели за один день подготовить все необходимое. А вот журналистов, которые находятся ближе всех к полю, на симптомы коронавируса проверили.

- Измерили температуру и кажется что это делают только тем кто через служебный проходит. Т.к. у тех кто идет через обычные ворота ничего не проверяют. Весь персонал в масках и постоянно протирают дверные ручки, - сообщает фотокорреспондент «КП-Петербург» со стадиона.

И даже несмотря на такие меры предосторожности, руководство «Зенита» решило ограничить доступ журналистов в спортивную зону, в том числе микст-зону и зал для пресс-конференций. Вместе с этим были отменены и послематчевые мероприятия для прессы.

Сине-бело-голубые принесли извинения за неудобства и призвали понимать ситуацию.

К слову, матч «Зенита» с «Уралом» может стать последним на ближайшие полтора месяца, куда будут пускать зрителей. С 16 марта по 30 апреля в Петербурге вводится запрет на все мероприятия свыше тысячи человек.

При этом трибуны стадиона на Крестовском остались полупустыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма
«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам
Петербургский комик Александр Долгополов, сбежавший в Европу, решил вернуться в Россию
В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»
Вирус нипочем: автобусные перевозки между Петербургом, Прибалтикой и Финляндией выросли на 5%
В Ленобласти показали видео, как дезинфицируют автобусы из-за угрозы коронавируса
В Ленобласти погиб молодой водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
Болельщикам матча «Зенит»-«Урал» посоветовали ехать на игру на метро
14 марта пока стал самым холодным днем с начала весны
Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря пообещали восстановить
Фанзоны на Дворцовой и Конюшенной: В Смольном рассказали, как город готовится к ЕВРО-2020
Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
Виталий Милонов предложил изменить флаг и гимн России
В жестком ДТП с перевернутой машиной скорой помощи пострадали три человека
Скорая помощь опрокинулась после жесткого удара с такси на Светлановском проспекте
Czech Airlines временно отменит авиарейсы в Петербург из Праги
Бизнесмена жестоко избили железной арматурой в Петербурге
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом