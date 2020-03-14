2020-03-14T18:04:11+03:00
Спорт

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма

Счет 45 минут игры 4:0 в пользу сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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"Зенит" громит "Урал" 4:0."Зенит" громит "Урал" 4:0.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит», сыгравший две блеклые ничьи с одинаковым счетом )6) после возобновления чемпионата России, в домашнем матче с «Уралом» просто обязан был показывать красивую игру и, что немаловажно, брать очки. И сине-бело-голубые с первых минут взялись за дело, доведя к перерыву счет до разгромного.

- «Зенит» появился на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Вне заявки остался Барриос, нахватавший желтых карточек, а на лавке запасных, что неожиданно вратарь Михаил Кержаков. Зато на поле были все сильнейшие. И голы не заставили себя долго ждать.

Уже на девятой минуте забил Азмун. Через три минуты счет удвоил Артем Дзюба. Еще через четыре минуты счет стал крупным 3:0 - все тот же Сердар Азмун.

А на 28-й минуте дебютный мяч за зенит забил бразилец Малком. Со счетом 4:0 команды и ушли на перерыв.

Жаль, что посмотреть феерический матч собралось совсем немного фанатов. Как сообщает корреспондент «Комсомолки», стадион заполнен примерно наполовину.

А вот зрителей на трибунах немного. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот зрителей на трибунах немного.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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