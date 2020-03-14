2020-03-14T18:23:49+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела

Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом
Петр КИБЕР
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Из горевшей квартиры спасатели вынесли двух человек.Из горевшей квартиры спасатели вынесли двух человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Субботний день не стал выходным для бойцов противопожарной службы петербургского управления МЧС. В большом городе всегда что-то случается и 14 марта не оказалось исключением. Так, днем поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Пискаревском проспекте.

- 14 марта в 16.10 поступил сигнал о возгорании по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, 39. В 9-этажном жилом доме, на втором этаже на площади 3 квадратных метра горела обстановка в двухкомнатной квартира, - сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место ЧП тут же выехали две машины и восемь человек личного состава из ближайшей части. Однако к моменту прибытия огонь уже был потушен. Спасатели занялись ликвидацией последствий и осмотром помещения. В квартире они нашли двух погорельцев, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Людей вынесли наружу и передали медикам. Обоих пострадавших увезли в больницу с отравлением угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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