2020-03-14T18:56:49+03:00
Спорт

«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе

Трижды забил Азмун, два - Дзюба и по одному Малком и Дриусси
Петр КИБЕР
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"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1."Зенит" разгромил "Урал" со счетом 7:1.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» прервал бледную серию нулевых ничьих и выдал феерический по красоте матч. «жертвой» разгулявшихся сине-бело-голубых стал екатеринбургский «Урал», получивший семь мячей в свои ворота и забивший лишь раз. Увы, но за игрой наблюдало непривычно мало зрителей.

- Трибуны заполнены где-то наполовину, - сообщал корреспондент «КП-Петербург» с «Газпром Арены».

Позднее стало известно и точное число болельщиков. Их оказалось всего 33, 5 тысячи. Таким образом был установлен антирекорд посещаемости. Так мало людей на «Зенит» на новой арене еще не ходило.

Что из могло отпугнуть, точно неизвестно. Возможно результаты команды в прошлых матчах, а может и коронавирус. Из-за мер по предупреждению распространения инфекции в Петербурге с 16 марта вводится полуторамесячный запрет на все массовые мероприятия свыше 1000 человек. До последнего было непонятно, пустят фанатов на игру «Зенита» с «Уралом», или нет. Вероятно это и отпугнуло петербуржцев от похода на матч.

А посмотреть было на что. Уже после первого тайма хозяева вели 4:0. Дальше - больше. В ворота гостей трижды забил Азмун. Два раза - Дзюба, еще один мяч на счету Дриусси. И первый для себя гол за «Зенит» забил Малком. Игра закончилась со счетом 7:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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