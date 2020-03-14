Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА

14 Март 2020 2020-03-14T19:20:05+03:00

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Вспышка коронавируса привела к тому, чего спортивные болельщики всего мира больше всего боялись - к отмене игр. «Жертвой» пали европейские и американские чемпионаты, а теперь дело дошло до России. Так, участник Континентальной хоккейной лиги финский клуб «Йокерит» заявил о снятии с турнира. А ведь уже через три дня он должен был играть с петербургским СКА в плей-офф розыгрыша кубка Гагарина.

- Сейчас особые времена, которые требуют особых решений. Здоровье людей и нации - это самое главное и «Йокерит» взял на себя ответственность в этом вопросе. Мы все обсудили с нашими врачами, игроками и приняли решение. Это было сложное, но необходимое решение, - заявил генеральный менеджер финского клуба Яри Курри, чьи слова приводит сайт «Йокерита».

Руководство клуба ссылается на политику, которую в отношении коронавируса проводит правительство Финляндии.

Напомним, что ранее было объявлено о проведении игр «Йокерита» против СКА без зрителей, так как все мероприятия свыше 500 человек в Финляндии запрещены. Позднее запрет, но на 1000 человек ввели и в Петербурге, так что СКА принял аналогичные меры на домашних матчах.

Однако теперь они не состоятся вовсе. Что дальше делать с розыгрышем Кубка Гагарина, сейчас решает руководство КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU