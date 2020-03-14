2020-03-14T20:43:45+03:00
Общество

Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию

55-летний пациент госпитализирован в Боткинскую больницу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Шестой петербуржец с коронавирусом попал в Боткинскую больницу.Шестой петербуржец с коронавирусом попал в Боткинскую больницу.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал, кто стал шестым в городе человеком в подтвержденным коронавирусом COVID-2019. И на этот раз в лапы болезни попал турист, недавно посещавший Европу.

- Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном боксе, - сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, на 14 марта среди жителей Северной столицы выявлено 6 случаев коронавирусной инфекции. Седьмая госпитализированная в Боткина - жительница областного Кудрово, также ездившая в Европу.

Специалисты отмечают, что ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Город и область принимают достаточные меры для избежания проблем.

В их числе запрет на массовые мероприятия, а также возможный перевод школьников на домашнее обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма
«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам
Петербургский комик Александр Долгополов, сбежавший в Европу, решил вернуться в Россию
В Выборге отменили традиционный «Крендель Фест»
Вирус нипочем: автобусные перевозки между Петербургом, Прибалтикой и Финляндией выросли на 5%
В Ленобласти показали видео, как дезинфицируют автобусы из-за угрозы коронавируса
В Ленобласти погиб молодой водитель «Мерседеса», влетевшего в дерево
Болельщикам матча «Зенит»-«Урал» посоветовали ехать на игру на метро
14 марта пока стал самым холодным днем с начала весны
Свято-Исидоровскую колокольню Новодевичьего монастыря пообещали восстановить
Фанзоны на Дворцовой и Конюшенной: В Смольном рассказали, как город готовится к ЕВРО-2020
Допрыгался: Акробатика Человека-паука не понравилась охранникам метро Петербурга
Виталий Милонов предложил изменить флаг и гимн России
В жестком ДТП с перевернутой машиной скорой помощи пострадали три человека
Скорая помощь опрокинулась после жесткого удара с такси на Светлановском проспекте
Czech Airlines временно отменит авиарейсы в Петербург из Праги
Бизнесмена жестоко избили железной арматурой в Петербурге
Уголовное дело заказчика убийства семьи 15-летней давности направлено в суд Ленобласти
Упавшая рекламная вывеска насмерть раздавила домашнюю собаку в Мурино
Двух пенсионерок спасли из наглухо захламленной квартиры на улице Руставели
Общественный транспорт и такси в Петербурге продезинфецируют для борьбы с коронавирусом
Желание ударить в лоб мирового судью обернулось для петербуржца арестом и штрафом