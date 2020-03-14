Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию

14 Март 2020 2020-03-14T20:43:45+03:00

Шестой петербуржец с коронавирусом попал в Боткинскую больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал, кто стал шестым в городе человеком в подтвержденным коронавирусом COVID-2019. И на этот раз в лапы болезни попал турист, недавно посещавший Европу.

- Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном боксе, - сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, на 14 марта среди жителей Северной столицы выявлено 6 случаев коронавирусной инфекции. Седьмая госпитализированная в Боткина - жительница областного Кудрово, также ездившая в Европу.

Специалисты отмечают, что ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Город и область принимают достаточные меры для избежания проблем.

В их числе запрет на массовые мероприятия, а также возможный перевод школьников на домашнее обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU