Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал, кто стал шестым в городе человеком в подтвержденным коронавирусом COVID-2019. И на этот раз в лапы болезни попал турист, недавно посещавший Европу.
- Мужчина 55 лет вернулся из Италии 8 марта, обратился за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 12 марта был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Находится в удовлетворительном состоянии в инфекционном боксе, - сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, на 14 марта среди жителей Северной столицы выявлено 6 случаев коронавирусной инфекции. Седьмая госпитализированная в Боткина - жительница областного Кудрово, также ездившая в Европу.
Специалисты отмечают, что ситуация находится под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Город и область принимают достаточные меры для избежания проблем.
В их числе запрет на массовые мероприятия, а также возможный перевод школьников на домашнее обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU