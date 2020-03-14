2020-03-14T21:16:55+03:00
Общество

«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса

Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» рассказал, какие меры принимает город [видео]
Петр КИБЕР
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Губернатор Петербурга выступил с обращением по ситуации с коронавирусом.Губернатор Петербурга выступил с обращением по ситуации с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Впервые за последние сто с лишним лет, если не считать, конечно же, военного времени, Петербург уходит на карантин. Последний, из-за холеры, был в 1915 году. Причиной нынешних ограничительных мер стало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Пока в городе всего шесть заболевших и никто не хочет, чтобы их стало больше. С обращением к горожанам выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Сегодня очень важно, чтобы все мы, каждый на своем месте – поступали по совести. Уверен, что в нашем городе все так и будет. Петербуржцы – ответственные и очень порядочные люди. У нас так принято. Мы не бросаем мусор мимо урны, даже когда никто не видит. Мы не оставляем своих в беде. И начинаем заботиться о городе – с удвоенной силой, - говорится на странице главы города «ВКонтакте».

В своем обращении губернатор отметил, что власти Петербурга и Ленинградской области хорошо подговились к борьбе с коронавирусом и призвал горожан с пониманием отнестись к ограничениям, которые коснулись массовых мероприятий, а также не ездить за границу и соблюдать гигиену.

- Желаю каждому из вас здоровья, - подытожил губернатор Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга рассказал о мерах для борьбы с коронавирусом.Видео: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU

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