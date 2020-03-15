В Петербурге во время выставки у коллекционеров похитили монеты и военные награды

15 Март 2020 2020-03-15T09:15:03+03:00

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В Санкт-Петербурге в Петроградском районе проходил слет коллекционеров и выставка в одном из спортивных комплексов. Во время экспозиции неизвестные незаметно похитили экспонаты. Сейчас коллекционеры только подсчитывают сумму ущерба.

- С открытого стола неизвестный похитил планшетку с наградными знаками из военной атрибутики — ущерб устанавливается, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Также были похищены коллекционные монеты различного номинала на общую сумму 23 тысячи 250 рублей.

Сейчас полицейские ведут поиск преступника. Также силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU