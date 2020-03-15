2020-03-15T09:36:36+03:00
Происшествия

В Петербурге таксист ищет пассажиров, которые вместо оплаты проезда брызнули газом в лицо

Сумма поездки составила всего 116 рублей
Роман ЛЯЛИН
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Водителю такси досталось в лицо из баллончикаВодителю такси досталось в лицо из баллончикаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге трое пассажиров решили избежать оплаты проезда и напали на таксиста. ЧП произошло накануне вечером в Приморском районе. Как рассказывают в самом таксопарке маршрут был небольшой. Водитель не ожидал подвоха.

- Промежуточной точкой был адрес: Вербная улица, дом 12/1, - рассказали в таксопарке "Мегаполису". - В машину сели трое - два молодых человека и девушка. Когда такси приехало к заданной точке, один из мужчин вышел из машины, двое других пассажиров остались ждать.

В этот момент мужчина брызнул водителю в лицо газом из баллончика. После этого вся троица скрылась. Удивительно, но сумма проезда составила 116 рублей. Деньги пассажиры не заплатили.

Сейчас сотрудники такси ищут тех, кто может опознать напавшего пассажира.

В Петербурге таксисту брызнули газом в лицо .

ИСТОЧНИК KP.RU

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