2020-03-15T10:07:31+03:00
Общество

Жителей Петербурга ждет потепление после самого холодного дня с начала весны

Воздух прогреется до 5 градусов выше нуля
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге потеплелоВ Петербурге потеплелоФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Минувшая суббота, 14 марта, стала самым холодным днем с начала весны в Петербурге. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. Накануне в городе температура опустилась до 6,6 градусов ниже нуля.

- Северная столица в воскресенье, 15 марта, будет ощущать влияние гребня антициклона. Его стараниями в городе переменная облачность, обойдется без осадков, - пояснил Михаил Леус. - Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе упадет и составит 762 миллиметров ртутного столба. В ближайшее время серьезных похолоданий ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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