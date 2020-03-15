В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо

15 Март 2020 2020-03-15T10:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападение двух подростков на 25-летнего прохожего произошло в Калининском районе Санкт-Петербурге. Двое неизвестных парней у дома по проспекту Просвещения накинулись на мужчину и распылили ему газ в лицо из баллончика.

- Двое неизвестных злоумышленников, применив физическую силу, отобрали у мужчины пачку сигарет и наушники, после чего с места происшествия скрылись, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -

Полицейские сразу же подключились к поискам нападавшим. И сейчас обоих удалось задержать. Ими оказались двое 15-летних подростков.

- Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - уточнили в полиции. - Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU