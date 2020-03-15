2020-03-15T10:15:39+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо

Парни забрали у жертвы пачку сигарет и наушники
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Силовики уже возбудили уголовное делоСиловики уже возбудили уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Нападение двух подростков на 25-летнего прохожего произошло в Калининском районе Санкт-Петербурге. Двое неизвестных парней у дома по проспекту Просвещения накинулись на мужчину и распылили ему газ в лицо из баллончика.

- Двое неизвестных злоумышленников, применив физическую силу, отобрали у мужчины пачку сигарет и наушники, после чего с места происшествия скрылись, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -

Полицейские сразу же подключились к поискам нападавшим. И сейчас обоих удалось задержать. Ими оказались двое 15-летних подростков.

- Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - уточнили в полиции. - Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думали, что кот»: В Петербурге необычная крыса ждала трамвай на остановке и пугала пассажиров
Светлана Сурганова из-за коронавируса перенесла свой концерт в Петербурге на лето
В Петербурге и Ленобласти задержали двух отцов, которые били ножом и молотком своих сыновей
В Петербурге задержали двух подростков, которые избили прохожего и распылили ему газ в лицо
Жителей Петербурга ждет потепление после самого холодного дня с начала весны
В Петербурге таксист ищет пассажиров, которые вместо оплаты проезда брызнули газом в лицо
В Петербурге во время выставки у коллекционеров похитили монеты и военные награды
«Мы не бросаем мусор мимо урны»: Губернатор Петербурга призвал горожан сплотиться перед угрозой коронавируса
Шестым заболевшим коронавирусом петербуржцем стал мужчина, ездивший в Италию
Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта
Финский «Йокерит» снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ и не сыграет со СКА
«Зенит» разнес «Урал» со счетом 7:1 на полупустом стадионе
В Петербурге зафиксирован шестой случай заболевания коронавирусом
Из горящей квартиры на Пискаревском проспекте спасатели вынесли два пьяных тела
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма
«Зенит» отменил все мероприятия для прессы и ограничил доступ к игрокам и тренерам