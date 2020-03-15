2020-03-15T11:13:21+03:00
Происшествия

В Петербурге и Ленобласти задержали двух отцов, которые били ножом и молотком своих сыновей

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские задержали двух отцовПолицейские задержали двух отцовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали сразу двух нерадивых отцов, которые покалечили своих сыновей. Первое ЧП произошло в Северной столице в доме по улицы Зины Портновой. Там 70-летний отец во время совместной пьянки напал на 45-летнего сына и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пенсионера доставили в отдел полиции.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще один случай произошел в Выборге в доме по Сайменскому шоссе.

- 30-летний мужчина сидел на улице с пробитой головой, - поясняют в полиции. - На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован бригадой скорой помощи. В одной из квартир указанного дома полицейские задержали 57-летнего мужчину.

Оказалось, что родственники выпивали, когда поругались. Отец взял молоток и ударил им сына по голове. Полицейские также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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