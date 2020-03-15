«Думали, что кот»: В Петербурге необычная крыса ждала трамвай на остановке и пугала пассажиров

15 Март 2020 2020-03-15T12:31:46+03:00

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Житель Петербурга Александр рассказал о приключениях необычного вида крысы, которую он заметил, когда возвращался домой. Зверек бегал по Петергофоскому шоссе, а затем стал ждать трамвай на остановке.

- У перекрестка на Маршала Жукова увидел, как по тропинке у трамвайной отставки бежал зверек, - делится Александр в группе "ДТП и ЧП неизданное". - Сначала подумал кот, потому что он был реально огромный. Потом подъехал и увидел, что похоже на крысу. Этот зверь бежал, не торопясь, к трамвайной остановке. Дождался трамвая, и сидел смотрел на машиниста. Люди, выходя из трамвая, в панике шарахались от него. Зверь с полминуты смотрел на машиниста, затем развернулся и медленно побежал к пешеходному переходу.

По словам очевидца, зверек мало был похож на крысу. Но Интернет ему подсказал, что все-таки на фото, которое он сделал, именно это животное.

ИСТОЧНИК KP.RU